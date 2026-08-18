È cominciata la seconda fase della preparazione dell’Akragas SLP. Dopo il ritiro di Piazza Armerina, la pausa di Ferragosto e la ripresa degli allenamenti, mister Fabrizio Cammarata guarda già al primo appuntamento ufficiale della stagione, con un programma di lavoro che nelle prossime settimane porterà gradualmente la squadra verso la Coppa Italia.

«Continueremo ancora sulla falsariga del lavoro svolto durante il ritiro di Piazza Armerina – spiega Cammarata – anche se adesso i carichi cominceranno progressivamente a scendere perché si avvicina la prima partita ufficiale».

Una fase nella quale avranno un ruolo importante anche i prossimi test amichevoli. L’obiettivo sarà soprattutto quello di aumentare il minutaggio nelle gambe dei calciatori e verificare sul campo i progressi compiuti.

«Mi aspetto di dare sempre più minutaggio ai ragazzi per arrivare in forma alla Coppa Italia. Chiaramente non saremo ancora al cento per cento, ma voglio vedere qualcosa in più partita dopo partita».

Cresce intanto la curiosità dei tifosi per scoprire quale identità avrà la nuova Akragas. Cammarata non nasconde la propria idea di calcio: intensità, palla a terra e ricerca della prestazione.

«Dipenderà anche dalle partite, ma a me piace giocare a calcio e cercherò di trasmettere ai ragazzi la volontà di provare a giocare ogni gara con la palla a terra. Per me è importante offrire sempre grandi prestazioni, perché attraverso le prestazioni arrivano i risultati. Senza prestazione, invece, si fa molta più fatica».

La preparazione entra dunque in una fase sempre più vicina alle esigenze della competizione. Meno carichi, più minutaggio e progressiva ricerca dei meccanismi di squadra, con Cammarata che vuole costruire un’Akragas capace di avere una propria identità e di proporre il suo calcio sin dai primi appuntamenti ufficiali.

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