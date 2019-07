Festeggiamenti della Madonna del Carmine, torna lo spettacolo “La locanda di Emmaus”

Il Centro Emmaus, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine a cui la nostra Parrocchia e’ consacrata, sabato 13 luglio, alle 21,15, sul sagrato esterno, presenta “La locanda di Emmaus”. E’ uno spettacolo musicale e teatrale ambientato in una locanda dove si ritrovano alcuni personaggi che Gesu’ ha incontrato nella sua vita: Azaria e Gioele, discepoli delusi per la sua morte, Barabba, la Maddalena, il giovane ricco. Alla fine arrivano Cleofa e Barnaba, i due discepoli di Emmaus, a dare la Lieta Novella della Resurrezione di Gesu’. Un musical con otto canzoni e recitazione su temi profondi, ma anche con momenti divertenti, che vi emozionera’. Venite alla Locanda di Emmaus, non ve ne pentirete!!!