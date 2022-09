Festa in casa Contino per le nozze d’oro di Salvatore e Lillina

Festa grande in casa Contino. Salvatore e Lillina da 50 anni uniti in matrimonio. Fu proprio il 30 settembre del 1972 che i due convolarono a nozze e oggi sono ancora insieme per celebrare il loro amore. Salvatore Contino e Lillina Alonge sono molto conosciuti ad Agrigento perché da quasi mezzo secolo sono proprietari del primo negozio di articoli sportivi. Lo hanno aperto insieme, nel febbraio del 1973. Lui, Totò Contino, è stato anche assistente di linea in serie A/B alla fine degli anni ottanta. Il traguardo del 50esimo anniversario di matrimonio è stato festeggiato con amici e parenti ma soprattutto con i due figli, Anna e Giuseppe, il genero Massimo , la nuora Rita e i nipoti, Matilde, Federico e Salvatore.