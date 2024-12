I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e dei distaccamenti di Canicattì, Licata, Lampedusa, Sciacca e Santa Margherita di Belice hanno festeggiato la loro patrona: Santa Barbara. La mattinata è iniziata con una celebrazione all’interno della caserma di Villaseta, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.

Poi è proseguita a Porto Empedocle con la Santa Messa per un momento dedicato alla preghiera, al raccoglimento e alla riflessione, fondamentale per onorare la figura di Santa Barbara, creando un legame spirituale che è alla base del servizio di questi uomini e donne che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per garantire la sicurezza degli altri.

Nel corso della mattinata il comandante provinciale dei vigili del fuoco Calogero Barbera e il prefetto Filippo Romano hanno consegnato i Riconoscimenti:

Croce di anzianità conferite ai vigili del fuoco per il raggiungimento di 15 anni di lodevole servizio:

VC Anatolij Campanella

VC Francesco Paolo Candela

VC Diomiro Gamba

VC Ignazio Salvatore Giattino

VC Leonardo Licata

VC Antonino Luppino

VC Melchiorre Messana

VC Michele Montalbano

VC Enzo Triolo

VC Giovanni Cusumano​

Operatore Giuseppe Scibetta

VV Fabrizio Ingaglia

VV Gabriele Arcuri

VV Gaetano Arcuri

VV Benito Gaiteri

VV Filippo Mattaliano

VV Giovanni Montalbano

VV Sergio Savarino

VV Giovanni Antonino Blanda

VV Armando Ciaccio

VV Salvatore Perconti

VV Claudio Mirasola

VV Calogero Mangione

VV Giuseppe Bosciglio

Benemerenza di lodevole servizio conferite ai vigili del fuoco che quest’anno lasciano il servizio per raggiunti limiti di età:

CR Francesco Caramazza

CR Antonio Di Malta

CR Carmelo Mangione

CR Calogero Morreale

CR Gerlando Volpe

CR Maurizio Balistreri

CR Ignazio Calè

CR Alberto Di Naro

CR Gaspare Errante Parrino

CR Giuseppe La Rocca

CR Leonardo Siracusa

CR Vincenzo Spirio

CS Antonino Di Stefano

CS Jean Lucia

CS Salvatore Pullara

VC Francesco Pullara

VC Giuseppe Avenia

VC Antonino Biondo

VC Giacomo Giovanni D’Ippolito

VC Francesco Gennaro

VC Giuseppe Zammuto

VC Francesco Pullara.

