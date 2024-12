Cade per terra dopo essere scesa dall’auto e riporta la frattura dell’omero. Il giudice, a distanza di alcuni anni, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Barbara Garascia (nella foto), difensore del Comune di Palma di Montechiaro, le nega il risarcimento e la condanna al pagamento delle spese legali. La sentenza è stata emessa dal giudice del tribunale di Agrigento, sezione civile, Vitalba Pipitone, pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento di una donna 71enne nei confronti del Comune di Palma.

L’anziana, il 7 agosto del 2018, attorno alle 17, era caduta per terra dopo essere scesa dall’auto e si era fratturata l’omero. Aveva chiesto un risarcimento di poco più di 20 mila euro. Il giudice, come sostenuto dalla difesa del Comune di Palma, con l’avvocato Barbara Garascia, ha invece sottolineato che non vi fosse prova della presenza di una buca imprevedibile.

“Orbene, una situazione di dissesto della strada pubblica, non occulta – scrive il giudice -, risulta normalmente presente nelle strade pubbliche e rientra nell’ambito delle anomalie del tutto tollerabili, prevedibili ed evitabili della pavimentazione delle strade di uso pubblico, non presentando alcun profilo di insidiosità che non sia agevolmente neutralizzabile mediante un utilizzo della strada conforme a canoni di ordinaria diligenza e prudenza”.

