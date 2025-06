La manifestazione ad Agrigento per la Festa della Repubblica del 2 giugno 2025 anche quest’anno ha coinvolto istituzioni, scuole, forze dell’ordine e la cittadinanza, con un programma ricco di iniziative simboliche e commemorative.

La festa è iniziata già il 1° giugno con l’illuminazione del Palazzo della Prefettura in piazza Vittorio Emanuele e del Tempio di Ercole nella Valle dei Templi, entrambi illuminati con i colori del tricolore italiano. Questo gesto vuole rendere omaggio agli italiani che hanno contribuito allo sviluppo del Paese in ambito industriale, culturale, architettonico e sociale.

Stamani 2 giugno, alle ore 9:00, ha avuto luogo una parata interforze che da piazza Pirandello ha raggiunto il viale Della Vittoria. Hanno partecipato tutte le Forze dell’Ordine e della Polizia, la Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, la banda del Liceo Classico e Musicale Empedocle e una rappresentanza dell’orchestra del Conservatorio di Musica “Toscanini” di Ribera.

Poco dopo la parata, all’interno della Villa Bonfiglio, ai piedi del monumento ai caduti in guerra, è stata deposta una corona d’alloro, in ricordo dei sacrifici compiuti per la libertà e la democrazia.

Alle ore 11 presso il Tempio della Concordia, si è svolta la cerimonia principale. Sono stati presenti il picchetto interforze, gli onori alla bandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Durante la cerimonia sono state conferite le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Giuseppe Crapanzano e Giuseppe Grandinetti.

Le scuole del territorio sono state invitate a partecipare attivamente alla cerimonia commemorativa presso la Valle dei Templi, con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni ai valori della Repubblica e della Costituzione.

La Festa della Repubblica celebra il referendum del 2 giugno 1946, che ha sancito la nascita della Repubblica Italiana e l’ingresso delle donne nella vita politica del Paese. Le celebrazioni agrigentine, con la loro solennità e la partecipazione corale della comunità, rappresentano un momento di unità e riflessione sui valori fondanti della democrazia italiana.

La manifestazione ha visto dunque una forte partecipazione istituzionale e popolare, con eventi che hanno valorizzato il patrimonio storico e culturale di Agrigento, rendendo omaggio alla memoria e ai valori della Repubblica.

