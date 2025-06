Dal 3 al 5 giugno 2025, Agrigento si trasforma in un laboratorio di idee, cultura e innovazione con l’evento Design&Territori. Inserito all’interno del programma ufficiale di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, D&T rappresenta un’occasione per coniugare tradizione e futuro.

L’iniziativa è promossa dal Polo Universitario Territoriale di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con tre atenei d’eccellenza: Politecnico di Torino, Università di Bolzano e Università di Parma. A questa rete si uniscono numerose università italiane, creando una costellazione di saperi e competenze, capace di generare un impatto culturale e produttivo di ampio respiro.

Il programma si articola in due momenti principali: una mostra e un convegno nazionale. La mostra, allestita presso Le Fabbriche e inaugurata martedì 3 giugno alle 18, esplora cinque temi chiave — Radici, Cura, Esplorazione, Esperienza, Identità — ispirati alla filosofia empedoclea che attraversa il progetto culturale di Agrigento 2025. Ogni sezione rappresenta una declinazione del design come strumento per leggere e reinterpretare i luoghi.

Il convegno nazionale, ospitato a Villa Genuardi, sarà un luogo di confronto tra università, aziende e istituzioni, dove si discuteranno progetti concreti che dimostrano come il design possa trasformarsi in un motore di sviluppo locale. I relatori affronteranno temi che spaziano dalla sostenibilità alla rigenerazione urbana, dalla valorizzazione del patrimonio all’innovazione tecnologica.

Uno degli elementi più significativi dell’iniziativa è la sua apertura al pubblico. D&T non si rivolge solo agli addetti ai lavori, ma coinvolge attivamente studenti, cittadini, curiosi e appassionati, con l’intento di rendere il design accessibile e comprensibile a tutti, nella sua dimensione più quotidiana e sociale.

L’evento culmina con l’assegnazione del Premio D&T, un simbolico trofeo in legno d’ulivo che celebra l’eccellenza nella collaborazione tra università e impresa. Saranno inoltre conferiti i timbri D&T agli studenti vincitori, come riconoscimento del loro talento e impegno. A completare il quadro, una residenza artistica presso la Farm Cultural Park di Favara, riservata al gruppo vincitore, sancisce il legame tra arte, comunità e innovazione sociale.

Design&Territori si presenta come un manifesto culturale capace di connettere idee, persone e territori. Un evento che costruisce visioni per il futuro, restituendo al design il suo ruolo di strumento trasformativo per una società più inclusiva, consapevole e creativa.

Programma dell’evento

3 giugno

11.00 – Villa Genuardi — Sede di UniPa Polo Universitario di Agrigento

Introduce e modera Dario Russo

Saluti Istituzionali

Massimo Midiri – Magnifico Rettore dell’Università di Palermo

Francesco Micciché – Sindaco di Agrigento

Assuntina Gallo Afflitto – Presidente Onorario dell’Accademia di Studi Mediterranei

Roberto Sciarratta – Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi

Rino La Mendola – Direttore dell’Ordine degli Architetti di Agrigento

Fabrizio Fiscelli – I.D.E.A. – Innovazione e Diffusione per lo sviluppo Economico e Ambientale

Apertura dei lavori

Gianfranco Tuzzolino – Presidente del Polo Territoriale Universitario di Agrigento

Valeria Scavone – Coordinatrice del CdL in Architettura e Progetto del Costruito

Francesca Tosi – Presidente della Conferenza Universitaria Italiana del Design (CUID)

Lorenzo Imbesi – Presidente della Società Italiana di Design (SID)

Annalisa Spadola – Presidente di ADI Sicilia

Florinda Saieva – Co-ideatore della Farm Cultural Park di Favara

Presentazione del progetto

Dario Russo – Design&Agrigento tra storia e metafora

Paolo Tamborrini – Una Scuola di Design Impossibile

Antonino Benincasa – Sii il disturbo, non il decoro

14:30 – Modera Dario Russo

Venanzio Arquilla, Davide Genco | PoliMi – L’autismo come territorio di progetto Vincenzo Bagnato PoliBa – Design&Territori in Terra di Bari: Riletture, Inversioni, Reinterpretazioni

Patrizia Marti UniSi – Alla maniera dei Living Lab dove i saperi si trasformano Kuno Prey, Gianluca Camillini UniBz – Fare o non fare…

Chiara Remondino PoliTo – Quel caos che chiamiamo innovazione

16:30 Modera Paolo Tamborrini

Barbara Del Curto, Sara Valassina PoliMi – From Waste to Worth and Wealth. Design

e territorio per lo sviluppo di materiali circolari a impatto sociale

Carla Langella UniNa – Glass Evolution: sperimentare con il vetro tra natura, tecnologica e memoria dei luoghi

Cristina Marino UniPr – Casa Design: orientarsi nel territorio per orientare la formazione Alberto Bassi Iuav – Locale è il nuovo globale: il ruolo del design

18:30 Fabbriche Chiaramontane — Inaugurazione mostra

4 giugno

9:30 Villa Genuardi — Sede di UniPa Polo Universitario di Agrigento

Modera Antonino Benincasa

Silvia Barbero, Mariapaola Puglielli e Davide Montaquila PoliTo – Dal tangibile all’intangibile: trame di impatto e confronto tra linguaggi.

Francesca Tosi UniFi – Deinsite: il rapporto tra ricerca, didattica e innovazione progettuale Claudio Gambardella Vanvitelli – Handmade in Italy: design e innovazione per lo sviluppo del Sud Italia

Alessia Brischetto UniFi – Saper fare, design e innovazione: il rapporto tra università e tessuto produttivo

11:30 Modera Dario Russo

Rossana Carullo, Vincenzo Cristallo PoliBa – Territorio ed esperienze di “prossimità” tra uomo e natura

Rossana Gaddi Ud’A – Il territorio da valorizzare, tra didattica e impresa. Quale ruolo per il designer della comunicazione?

Francesco Monterosso UniPa – Progetti urgenti per patrimoni fragili

Christian Upmeier, Gabriela Nicole Cruz Galdamez UniBz – Progettare — pubblicare — esporre

14:30 Modera Paolo Tamborrini

Lucia Pietroni, Mariangela Balsamo UniCam – Design con i Territori: Coinvolgere, condividere, collaborare, progettare

Carlo Martino | Sapienza – Comunicare il Capitale Naturale

Benedetto Inzerillo UniPa – Design-driven tra pubblico e privato per i territori in transizione Alfonso Morone, Edoardo Amoroso UniNa – Il progetto come espressione dell’identità territoriale

Nicolò Casiddu, Francesco Burlando UniGe – Interazione tra creatività̀ umana e innovazione AI driven

16:00 Premiazione D&T 2025

16:30 Chiusura dei lavori

21.15 Valle dei Templi — Visita notturna offerta dall’Accademia di Studi Mediterranei

5 giugno

9.30 – Villa Genuardi — Sede di UniPa Polo Universitario di Agrigento DesignXEdu | Coding | Hacking | Acting

Educare con/al design negli spazi ibridi del futuro | Conferenza + workshop

Apertura dei lavori

Luisa Amenta CIMDU UniPa Dario Russo UniPa

Presentazione del progetto

Alessio Caccamo Sapienza – Design e ricerca educativa. Le attività del gruppo BU SID “DesignXEdu”

Francesco Monterosso UniPa – Pratiche dialogiche per educare con/al design

Pietro Nunziante UniNa – Politiche europee e formazione del futuro per e nelle società digitali

11.15 – Riflessioni, Approfondimenti, Esperienze

Modera Francesco Monterosso

Paola La Scala UniPa – Servizi e interazione negli spazi ibridi: un approccio progettuale sperimentale

Salvatore Di Dio UniPa – Learning by Designing: esperienze didattiche tra service design e AI

Viola Bartoli Farm Cultural Park – L’esperienza di SOU – Scuola di Architettura per bambini Alessandro Tartaglia CdA de La Scuola Open Source Un esperimento di pedagogia radicale: La Scuola Open Source a Bari

Claudia Ciulla FEM Modena – Formare attraverso il Design. L’esperienza di FEM in Italia Marilena Giglia Dirigente scolastico e coordinatore regionale Scuole Dialogiche – Nuove pratiche pedagogiche ed educative. Esperienze nella rete di Scuole Dialogiche in Italia e Sicilia

Maria Concetta Parello Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – Esperienze di formazione per il patrimonio culturale nella Valle dei Templi

Erasmo Mormino Qonto – Service Learning. Progettare con e per le comunità Andrea Borruso OnData – Dati bene comune! Nuove pratiche e nuovi rituali educativi attorno ai dati.

14:30 – Workshop Design speculativo per l’educazione del futuro

In collaborazione col Master in Interaction Design e User Interface (UX/UI) con Claudia Ciulla (FEM) ed Erasmo Mormino (Qonto)

Presentazione e avvio dei lavori

16:30 – Riflessioni, dibattito e chiusura dei lavori

In allegato la foto del Comitato Scientifico e il programma completo.

La partecipazione ai lavori e alla mostra è gratuita e aperta a tutti.

È particolarmente gradita la presenza dei giornalisti.

I lavori proseguiranno il 6 Giugno e 7 giugno al Farm Cultural Park — sede di Palermo, Ex Convento dei Crociferi

