Festa della GdF, il bilancio: “Scoperti 150 furbetti del reddito di cittadinanza”

La Guardia di Finanza di Agrigento oggi ha celebrato il 248esimo anniversario della fondazione del corpo e, nell’occasione ha fatto un bilancio dell’intensa attività svolta dall’inizio del 2021, fino al 31 maggio dell’anno in corso. La cerimonia si è tenuta presso la caserma “Antonio Mosto”, alla presenza del prefetto Maria Rita Cocciufa, e delle più alte cariche istituzionali della provincia di Agrigento. A fare gli onori di casa il comandante provinciale, colonnello Rocco Lopane. Nel cortile della caserma schierati una rappresentanza di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri.

Nel 2021 e nei primi 5 mesi di questo 2022, i finanzieri in servizio in tutto l’Agrigentino hanno eseguito decine di interventi ispettivi, e indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica ed organizzata, nel tessuto economico e sociale: un impegno “a tutto campo”, a tutela di famiglie e di imprese in difficoltà ed a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese.

Si è spesso trattato di “interventi mirati e selettivi, fondati sull’incrocio delle banche dati fiscali e di polizia, sul

controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria”, in particolare nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e di chi ha messo in atto “condotte fraudolente e illeciti a carattere internazionale”. In 15 mesi scoperti 258 “furbetti” del reddito di cittadinanza, su oltre 300 accertamenti effettuati, con una frode complessiva di circa 2 milioni e mezzo di euro.