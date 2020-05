Festa del primo maggio, strade quasi tutte deserte

Gli agrigentini sono rimasti tutti a casa per la giornata di festa del primo maggio. Le strade quasi tutte deserte. Da Agrigento a Porto Empedocle, da Siculiana a Sciacca. Nessuno se l’è sentita di rischiare. Località di mare e luoghi di campagna praticamente con la sola presenza di forze dell’ordine. Non sono mancati i furbetti, pochi, per la verità. Con intervento immediato delle forze dell’ordine.

I controlli proseguiranno per tutto il fine settimana. Sul fronte della pandemia. Nessun nuovo caso di Coronavirus in provincia di Agrigento (il dato di 135 casi è fermo alle 10 di oggi).