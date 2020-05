Accusato di stalking nei confronti dell’ex moglie, condannato meccanico

Il Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano ha inflitto la condanna a 1 anno di reclusione, Antonino Cannistraro, 53 anni, meccanico di Aragona, che era finito in carcere dopo l’arresto dei carabinieri. Il giudice lo ha comunque assolto dall’accusa di maltrattamenti, ma ha disposto la misura di sicurezza detentiva di due anni da scontare in una struttura psichiatrica. La sentenza è stata emessa al termine del processo celebrato con il rito abbreviato.

Il pubblico ministero Emiliana Busto, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto la condanna a un anno e sei mesi. L’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, era stato sorpreso sotto casa dell’ex moglie, che lo aveva denunciato più volte per stalking. E non era la prima volta. La scorsa estate è stato arrestato, per lo stesso fatto, cinque volte in quasi tre settimane.