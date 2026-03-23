Pronto soccorso, Ferraro rinuncia: “Motivi personali e familiari”

Non arriverà al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio ” di Agrigento il nuovo direttore nominato dall’Asp. Ezio Ferraro ha infatti deciso di rinunciare all’incarico.

A confermarlo è lo stesso Ferraro, contattato in mattinata: «Ho inviato una pec all’azienda di rinuncia per motivi personali e familiari». La decisione arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della delibera che ne disponeva la nomina e che risultava esecutiva da venerdì. Nei giorni successivi, però, il medico non si è mai insediato nel reparto, alimentando interrogativi sui tempi di presa di servizio.

Adesso la rinuncia ufficiale chiarisce la situazione e riapre il nodo sulla guida dell’Unità operativa complessa del Pronto soccorso, che resta in attesa di una nuova indicazione da parte dell’Asp.

Ferraro, medico con esperienze nei presidi di Sciacca e Castelvetrano, è anche presidente del consiglio comunale di Menfi e coordinatore provinciale di Noi Moderati. Resta quindi da capire quali saranno le prossime mosse dell’Azienda sanitaria provinciale per garantire la copertura del ruolo in uno dei reparti più delicati del presidio ospedaliero agrigentino.

La delibera di nomina era stata pubblicata all’albo dell’Asp, dove si conferiva a Ezio Ferraro l’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa del Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’atto risulta esecutivo da venerdì e dispone il subentro alla precedente gestione.

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