Emessa l’ordinanza dirigenziale in cui viene regolamentata la viabilità a San Leone occasione del Ferragosto. Ecco come cambia la viabilità nella frazione balneare di Agrigento.

Per il giorno 14 dalle ore 9:00 e fino alle ore 06:00 del 15 agosto 2021: senso unico di marcia nel tratto che va dal Piazzale Giglia – Via Nettuno – Viale Dune fino all’incrocio Via Magellano con Via degli Imperatori; obbligo di svolta a sinistra per l’uscita dei veicoli delle traverse che insistono sul Viale Dune, con direzione marcia verso via Magellano – Via degli Imperatori; divieto di circolazione nel tratto che va da Via Magellano/Via degli Imperatori, fino al Piazzale Giglia; obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Via Lacco Ameno con direzione di marcia verso Via Magellano/Via degli Imperatori;

E’ consentito il transito a quanti residenti e domiciliati provenienti da Via Magellano/Via degli Imperatori sono diretti in Via Lacco Ameno;

Gli automezzi delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, dei mezzi di soccorso ed anticendi, potranno percorrere il Viale Dune fino a Piazzale Giglia in senso contrario, per motivi connessi all’espletamento dei servizi.