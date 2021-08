L’Akragas comunica di aver ingaggiato il giovane centrocampista Andrea Ferrigno, classe 2001, originario di Gela, ex Vis Artena nel campionato di Serie D Laziale, in prestito dal Cosenza. Ferrigno ha indossato la maglia della squadra Under 17 dell’Akragas nella stagione 2017/2018, quando la prima squadra militava in Serie C. Nella stagione 2019/2020 ha giocato con la formazione Under 19 del Cosenza.