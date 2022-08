“Ferragosto all’Italiana”, ci sarà anche l’agrigentina Alisia

Il suo nuovo singolo è stato pubblicato qualche giorno fa: l’agrigentina Alisia, il 14 agosto si esibirà ad Agrigento, in Piazzale Giglia per l’evento “Ferragosto all’Italiana”. Qualche anno fa la giovanissima agrigentina, aveva vinto Area Sanremo. Il singolo si intitola “NO TE QUIERO MAS”, (brano raggaeton dai sound latini) con l’etichetta discografica indipendente Vibranuim, distribuita in tutto il mondo da Sony Music Group. La cantante, tiktoker, influencer, vanta tanti riconoscimenti musicali, seguitissima sui social, ad un anno dall’apertura del suo profilo conta già 470k followers. L’intento di Alisia è di continuare a fare tanta musica e farla conoscere a più gente possibile. Per il futuro è attesa l’uscita di altri brani musicali,frutto di un anno di lavoro presso gli studi discografici della Vibranium a Milano. Alisia si definisce una sognatrice con i piedi per terra con obbiettivi ben precisi, ha il bisogno di parlare alla sua generazione attraverso la sua musica.