Il Comune di Agrigento ha disposto i primi divieti per il Ferragosto. Dalle ore 8 del 13 agosto alle 6 del 16 agosto, in particolare, su tutte le spiagge e gli arenili del territorio comunale, a San Leone, Cannatello, Maddalusa e Zingarello, sia per persone singole che per le attività commerciali c’è il divieto per quanto riguarda l’accensione di fuochi sulla sabbia o lo stazionare di notte in riva al mare.

E’ vietato il trasporto e la detenzione a qualsiasi titolo, di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all’accensione dei fuochi; ed è divieto il trasporto, allocazione e uso, a qualsiasi titolo, di tende e apparecchiature per il campeggio, la sosta, il pernottamento e il bivacco, ed anche il trasporto e la detenzione di oggetti contundenti di vario tipo e atti ad offendere l’incolumità fisica.

Non si potranno attivare manifestazioni pubbliche o “eventi aggregativi di qualunque tipo se non autorizzato dalla Prefettura, dal Comune e dalla Questura”, così come sono vietati i suoni molesti a mezzo di altoparlanti o amplificatori di qualsiasi genere.