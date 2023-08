Ignoti ladri sono penetrati nell’abitazione di una casalinga e dopo avere messo tutto a soqquadro, hanno trovato e portato via vari oggetti d’oro per svariate migliaia di euro. Teatro del maxi colpo, compiuto durante le ore pomeridiane, un’appartamento di via Papa Luciani, ad Agrigento.

I malviventi dalla ricostruzione dell’accaduto, approfittando della momentanea assenza della donna e degli altri familiari, in un arco temporale compreso tra le 18:30 e le 20:30, sono riusciti a forzare un infisso, e senza difficoltà si sono intrufolati all’interno dell’immobile.

A fare l’amara scoperta la stessa proprietaria, una sessantenne agrigentina. Passato l’iniziale choc, immediata è partita la segnalazione al 112. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Agrigento, per un sopralluogo, al termine del quale, hanno avviato le indagini.