Fermato per un controllo trovato con la droga: denunciato

Fermato per un controllo dalle parti della via Manzoni, ad Agrigento, sottoposto ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una decina di grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Un ventitreenne gambiano è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ad effettuare il controllo sono stati, nella serata di mercoledì, i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti hanno notato l’immigrato in atteggiamento sospetto, e da qui è scaturita la decisione di fermarlo.