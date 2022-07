Comprano piscine fuori terra, ma vengono truffati: vittime 2 agrigentini

Hanno comprato delle piscine modulari fuori terra, per posizionarle in giardino, ma sono caduti nella “rete” di truffatori. Dopo avere pagato 1.000 euro ciascuno, le piscine non sono mai arrivate. Due agrigentini hanno ripetutamente, provato a ricontattare i venditori, trovati e contattati su un noto sito internet, non ricevendo alcuna risposta, non hanno potuto far altro che rivolgersi alla polizia di Stato. I due hanno formalizzato una denuncia di truffa a carico di ignoti.

Gli agenti della polizia Postale di Agrigento si stanno occupando dell’attività investigativa per provare ad identificare gli autori della truffa delle piscine. Tanti gli agrigentini vittime, e nell’ultimo periodo, questo genere di truffe telematiche, stanno aumentando in maniera esponenziale, alla luce delle numerose denunce presentate, presso i vari comandi dell’Arma, in Questura, e negli uffici della polizia Postale. Troppe le persone, che cadono con facilità nella “rete”, di mascalzoni senza scrupoli.