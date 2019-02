Fermati palermitani “in trasferta”: scattano una denuncia e un ricovero

Tre uomini, tutti di Palermo, sono stati fermati dagli agenti del Commissariato Frontiera di Porto Empedocle per un controllo. Uno di loro è stato trovato in possesso di una spranga di ferro nell’auto e per questo è stato denunciato, in stato di libertà, per possesso ingiustificato di atti destinati ad offendere.

Un’altro dei fermati, invece, è stato trovato talmente ubriaco da rischiare il coma etilico, per questo motivo lo stesso è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso.