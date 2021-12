Ferita in incidente, sottoposta ad intervento chirurgico. E’ in prognosi riservata

E’ stata sottoposta ad un intervento chirurgico la studentessa, diciottenne, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale, che si è verificato sabato pomeriggio, in via dello Sport, nel quartiere dei Grandi Lavori, a Porto Empedocle. La ragazza si trova ricoverata al Policlinico Paolo Giaccone, dove è giunta in elisoccorso.

L’intervento di reimpianto microchirurgico dell’avampiede è stato eseguito dal chirurgo Pierfrancesco Pugliese, collaborato dal dottore Fernando Rosatti, della Uoc di Chirurgia plastica e ricostruttiva, diretta dalla professoressa Adriana Cordova, coadiuvati dall’anestesista Giuseppe Luca Sacco. L’intervento è riuscito, ma la prognosi resta riservata.

La ragazza si trovava a bordo di uno scooter Honda Sh. Lo scontro con una Fiat Punto, condotta da un empedoclino. I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento si stanno occupando delle indagini, e della ricostruzione del sinistro.