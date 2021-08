Femminicidio: trovato suicida ex fidanzato

La fuga di Antonino Sciuto è durata poche ore. Dopo aver ucciso l’ex fidanzata Vanessa Zappalà, il 38enne si è tolto la vita. I carabinieri del Comando provinciale di Catania lo hanno ritrovato morto, all’interno di un fondo agricolo a Trecastagni. Lì, i militari dell’Arma hanno recuperato anche l’auto, una Fiat 500 utilizzata per la fuga. Sciuto si è impiccato: era legato ai muri del casolare.L’ex fidanzato era stato denunciato perstalking da Vanessa. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento. Adesso è ricercato dai carabinieri che dalla notte scorsa hanno avviato una vasta caccia all’uomo.