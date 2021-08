Covid, Sicilia resta prima per contagi: 1.121 nuovi casi

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono 1.121 i nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 12.565 tamponi effettuati (ieri i nuovi casi erano stati 1.350). Si registrano 20 morti che portano a 6.239 il totale dei deceduti per Coronavirus nell’Isola. La Sicilia nonostante il lieve calo di nuovi positivi resta prima in Italia per contagi, per persone ricoverate e per vittime. Emerge dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute di lunedì 23 agosto.

I nuovi casi così distribuiti nelle nove province siciliane: Palermo 348, Catania 296, Messina 4, Siracusa 133, Ragusa 80, Trapani 67, Caltanissetta 103, Agrigento 2, Enna, 88.

Gli attuali positivi sono 24.146, di cui 23.329 in isolamento domiciliare, 729 ricoverati in ospedale con sintomi da Covid, e 88 ricoverati in Terapia intensiva. Il totale di casi di Covid dall’inizio della pandemia in Sicilia è arrivato oggi a 265.673, le guarigioni sono state in totale 235.288.