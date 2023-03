Federalberghi: Il Mandorlo in Fiore possa essere l’avvio di una proficua Primavera per il turismo

Torna, finalmente, dal 5 al 12 marzo la tradizionale festa della primavera agrigentina il “Mandorlo in Fiore”, la kermesse che giunta alla sua 75° edizione, rimane sempre vanto e orgoglio per tutta Agrigento.

Il ritorno della festa in presenza, dopo 3 anni caratterizzati dal blocco dovuto alla pandemia, rappresenta sicuramente un’ottima notizia sia dal punto di vista economico che di quello sociale, con un ritorno ad una agognata normalità per una manifestazione che ha sempre rappresentato la preview della stagione turistica della città.

“L’edizione 2023 del Mandorlo in Fiore, nel suo rinnovare la celebrazione del mito di Prosperina, si preannuncia di successo. Certamente volano nel rilancio dell’attrattività turistica della città di Agrigento e dell’intero comprensorio-dichiara Francesco Picarella, Presidente Provinciale di Federalberghi – . Si prevede un importante flusso di turisti, provenienti da tutta la Sicilia e dal sud Italia, che farebbero registrare un dato molto vicino al tutto esaurito, nelle strutture alberghiere e ricettive, con una media di due pernottamenti per gruppi e comitive. Tutto il comparto turistico è impegnato affinché la festa del Mandorlo sia all’altezza delle aspettative oltre il simbolismo possa iniziare la “rinascita” del settore.”