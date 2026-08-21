Le preghiere sentite e la devozione di sempre incontrano la brezza d’agosto, regalandoci un’emozione nuova e inattesa.

A Lucca Sicula, il Santissimo Crocifisso non è semplicemente una ricorrenza, ma l’anima stessa della comunità: una festa solenne che da generazioni trova il suo culmine naturale nel mese di settembre. Quest’anno, però, il Comitato Organizzatore ha scelto di sorprendere tutti, firmando una svolta storica con due giornate speciali, il 21 e il 22 agosto, pensate per abbracciare i turisti presenti nel territorio e per offrire ai lucchesi un’anteprima carica di spiritualità e calore umano.

La prima giornata di oggi, 21 agosto, ha già fatto battere forte il cuore di tutta la cittadina. In un clima di forte partecipazione e commozione, la croce è stata portata in processione fino al Pizzo di Santa, luogo simbolo di devozione che domina e protegge la nostra terra. Sotto la luce calda del tramonto d’agosto, con lo sguardo rivolto al panorama che abbraccia la nostra comunità, residenti e visitatori si sono ritrovati uniti da un unico, potente abbraccio di fede e identità.

Un plauso e un ringraziamento di vero cuore vanno a tutto il Comitato del Santissimo Crocifisso. Con coraggio, passione e spirito d’iniziativa, i suoi componenti hanno saputo arricchire la tradizione, lavorando instancabilmente dietro le quinte per regalare al paese questo straordinario momento d’incontro.

Mentre Lucca Sicula si prepara a vivere la seconda giornata di domani e a guardare con rinnovato entusiasmo ai grandi festeggiamenti di settembre, questa intuizione d’agosto dimostra quanto l’amore per il nostro paese sappia rinnovarsi senza perdere le proprie radici. Perché quando una comunità si stringe con devozione al suo Crocifisso, non celebra soltanto la propria fede, ma illumina il cammino di chiunque incroci la bellezza e l’anima autentica della nostra terra.

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