Favara, si dimettono tre assessori

E’ crisi a Favara, tre assessori della giunta Anna Alba si sono dimessi. Si tratta Rosanna Pecoraro, Giovanni Sciortino e Pierre Vaccaro che hanno diffuso una nota stampa:

«Con immenso rammarico e con altrettanto senso di responsabilità – scrivono Rosanna Pecoraro, Giovanni Sciortino e Pierre Vaccaro – abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni dall’incarico che per circa otto mesi abbiamo avuto l’onore di ricoprire. Sapevamo che il compito che ci veniva affidato dalla sindaca era arduo, pieno di ostacoli e che avremmo dovuto affrontare i numerosi problemi che affliggono la nostra amata città e, nel contempo, ricompattare la maggioranza per provare a ridare slancio all’attività amministrativa. Abbiamo messo impegno, entusiasmo, passione ma, purtroppo, è mancato il sentirsi parte di una squadra che perseguiva obiettivi condivisi con determinazione. È mancata in giunta la necessaria sinergia, senza la quale ogni azione diventa un atto isolato, scollegato da un vero e proprio percorso programmatico».

Il sindaco Anna Alba nei giorni scorsi aveva messo le mani avanti. «Solo il M5S è titolato a giudicare il mio modo di appartenere ad esso – aveva detto – e mi auguro lo faccia subito per scrivere la parola fine alle congiure. Già l’essere libera dagli attacchi del fuoco amico mi aiuterebbe a lavorare meglio per la collettività». A sostegno del sindaco è intervento il consigliere pentastellato Leonardo Caramazza.