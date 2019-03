Favara, Sfregiato il volto della statua di Cristo

FAVARA. Sfregiato il volto della statua del Cristo che era stata inaugurata meno di un mese fa in via Saragat a Favara. Ennesimo atto sacrilego che va ad aggiungersi ad altri precedenti azioni che hanno visto sempre prese di mira statua di Cristo o di Santi collocate in varie punti della città da parte dei fedeli cittadine.

La statua rotta questa notte era stata collocata nel pomeriggio del 17 febbraio scorso benedetta da padre Calogero Lo Bello alla presenza del Sindaco Anna Alba ed un nutrito gruppo di fedeli. Statua di Gesù, realizzata dall’artista Giuseppe Alba, posta in via Giuseppe Saragat nella nuova zona di espansione urbana.

Gia prima dell’inaugurazione la Statua era stata sfregiata da ignoti, provocando non poca amarezza e delusione in città e soprattutto, tra i residenti della zona che l’hanno fortemente voluta, contribuendo di tasca propria all’acquisto dell’immagine sacra. Il grave gesto sacrilego va ad aggiungersi a quello successo nei mesi scorsi nella villetta di via beneficenza Mendola dedicata a Padre Pio con la devastazione di alcune statue del santo di Pietrelcina. Ed ancora quello che è successo in maniera ripetuta alla Montagnè della Pace con la devastazione della statua del Cristo Redentore e della vicina statuetta della Madonna. Indagano i carabinieri.

FOTO SICILIAONPRESS