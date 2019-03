Cisl: Sciopero del personale addetto alle pulizie degli uffici postali

AGRIGENTO. La Fisascat Cisl ha proclamato per oggi lo stato di agitazione dei lavoratori addetti alle pulizie degli uffici postali della provincia di Agrigento e chiede alla Prefettura l’attivazione delle procedure di raffreddamento previste dalla norma.

In una nota segretario Franco Castronovo evidenzia le problematiche attualmente vissute dai lavoratori della ditta “Euroservice Srl” impiegati nei servizi di pulizia degli uffici postali della provincia di Agrigento, Caltanissetta e Enna. “Sembra che tutte le azioni sindacali e le richieste di intervento alle autorità competenti siano andate al vento – scrive la Fisascat.

Infatti a tutt’oggi i lavoratori, non hanno ancora ricevuto il pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio. Abbiamo più volte contattato i dirigenti della ditta sub appaltatrice del servizio in oggetto, per cercare di capire quali siano le cause che hanno portato a tale ritardo sul pagamenti degli stipendi, ci hanno risposto che la ditta Manitalidea Spa, titolare dell’appalto, non effettua i pagamenti delle fatture dei servizi prestati da svariati mesi e per tale motivo la Euroservice non riesce ad avere liquidità di cassa sufficiente a garantire il regolare pagamento degli emolumenti. Ribadiamo – conclude il sindacato – che i lavoratori non possono essere vittime di malcostume o di deficienze burocratiche, la retribuzione è un diritto sudato e guadagnato e non una richiesta di elemosina. Non pagare gli stipendi significa mortificare la dignità dei lavoratori e creare seri problemi alle loro famiglie”.