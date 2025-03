Per il terzo anno consecutivo la città di Favara ottiene il riconoscimento di Comune Plastic Free, unica realtà in provincia e tra le 14 in tutta la Sicilia che sabato mattina sono state premiate a Napoli. “È un riconoscimento che ci inorgoglisce e che conferma la nostra attenzione ai temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente”, afferma il sindaco Antonio Palumbo. “Ringraziamo Alessandro Arcuri e tutti i volontari Plastic free per il sostegno fin qui fornito con tante iniziative finalizzare a sensibilizzare la cittadinanza per una città più pulita e un mondo sempre più libero dalla plastica e dai rifiuti”, conclude il primo cittadin

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp