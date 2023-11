Il Tribunale di Palermo ha condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione l’architetto Giuseppe Tuzzolino, 43 anni, di Agrigento ex collaboratore di giustizia, sconfessato da alcune inchieste che lo hanno bollato come “falso pentito”, in questo procedimento riconosciuto responsabile di avere calunniato l’attuale direttore della fondazione Federico II, Patrizia Monterosso, ex segretario generale della Regione Sicilia. Il pubblico ministero Francesca Dessì, al termine della requisitoria aveva proposto sette anni di carcere e alla richiesta si era associata la parte civile, rappresentata dall’avvocato Roberto Mangano.

Secondo i racconti di Tuzzolino, Monterosso avrebbe fatto da tramite fra la massoneria trapanese e l’ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo per agevolare la realizzazione di impianti eolici a Castelvetrano, città natale del defunto boss Matteo Messina Denaro. In cambio dei propri buoni uffici l’allora segretario della Regione avrebbe percepito una parte della tangente del 5 per cento del valore dei parchi eolici, a dire di Tuzzolino incassata dalla loggia massonica. I legali dell’imputato, gli avvocati Antonio e Marco Ingroia, hanno annunciato che faranno appello.