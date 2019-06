Favara: 16enne beccato 35g marijuana

I carabinieri della Tenenza di Favara hanno denunciato un sedicenne del paese perché trovato in possesso di 35g di marijuana durante un normale controllo stradale. I militari hanno imposto l’Alt al giovanissimo e, notando nervosismo, hanno deciso di procedere a perquisizione.

In poco tempo sono saltati fuori 35g di marijuana in parte suddivisa in dosi. Elemento questo che ha insospettito i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Vista la giovane età e considerando il fatto che fosse incensurato i militari hanno solamente denunciato il ragazzo ma sono in corso accertamenti per capire da dove venisse la droga e, soprattutto, a chi fosse destinata.