Agrigento, latitante da un anno: arrestato 45enne

Era latitante da circa un anno, da quando si era reso irreperibile, ma i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Agrigento lo hanno individuato dopo un’accurata indagine e lo hanno tratto in arresto.

Lui è Ignazio Noto, 45 anni, di Agrigento, finito in manette in quanto deve scontare una condanna di 5 mesi di carcere.

L’uomo era accusato di resistenza a pubblico ufficiale per fatti verificati nel 2014. Nel 2018 fu firmato l’ordine di carcerazione che però non fu possibile eseguire in quanto Noto si sarebbe reso irreperibile.