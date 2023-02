Fatti brillare gli ordigni bellici rinvenuti in un terreno

Sono stati fatti brillare gli ordigni bellici, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti alcuni giorni fa in un terreno, quasi sotto ad un vecchio rudere in fase di ristrutturazione, in via San Calogero a Realmonte. Le operazioni si sono concluse positivamente senza nessun danno a cose e persone. Sono stati gli artificieri del quarto Reggimento del Genio Guastatori dell’Esercito, giunti da Palermo, ad effettuare l’intervento di recupero e bonifica.

Gli ordigni bellici, tra cui 2 bombe a mano modello Mk2 e 4 cariche di rottura per proietto d’artiglieria, sono stati, poi, portati lontano dall’abitato realmontino, precisamente in un terreno in disuso nella località balneare “Pergole – Monterosso”. E’ stata assicurata l’adeguata “cornice” di sicurezza per un raggio di oltre 500 metri dal punto di brillamento alle abitazioni. Quindi s’è proceduto all’intervento per renderli inoffensivi.

Nei giorni scorsi, le attività di verifica dell’Esercito, collaborati dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, attorno all’area del ritrovamento, sono proseguiti al fine di accertare l’eventuale presenza di altri ordigni e residui bellici. Nello stesso punto è stato rinvenuto munizionamento calibro 7,62 del peso complessivo di 40 chilogrammi.