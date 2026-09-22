Tony Rocchetta racconta la Chiattulidda

Alla decima edizione della manifestazione dedicata al Pistacchio di Raffadali DOP, la rassegna Fastuca & Books ha ospitato L’ultimo custode. La storia della Chiattulidda, il volume di Tony Rocchetta pubblicato da VGS Libri

Raffadali, 21 settembre 2026 – Si è conclusa domenica 20 settembre la decima edizione del Fastuca Fest, che per quattro giorni, dal 17 al 20 settembre, ha riportato al centro di Raffadali il Pistacchio DOP e, insieme ad esso, una riflessione più ampia sulle produzioni locali, sull’agricoltura, sulla gastronomia e sulla cultura del territorio. Il programma ha distribuito nel centro cittadino il Percorso del Gusto, l’area Expo dedicata al mercato del Pistacchio di Raffadali DOP, incontri tecnici sulla sostenibilità e sulla filiera, spettacoli, iniziative artistiche, appuntamenti dedicati alla salute, show cooking e presentazioni editoriali.

Una formula ormai consolidata, che nella decima edizione ha mostrato con particolare evidenza come la valorizzazione di una produzione agricola possa essere affrontata da prospettive differenti. Accanto all’assaggio e alla cucina, il festival ha infatti dato spazio alla ricerca, alla certificazione delle produzioni, alla tutela della biodiversità e alla conoscenza delle storie che stanno dietro ciò che arriva sulle nostre tavole.

In questa cornice si è inserita Fastuca & Books, la sezione letteraria ospitata nella Discesa Serroy. Dopo gli appuntamenti dei giorni precedenti, tra cui sabato 19 settembre la presentazione de Il gusto dell’isola di Antonio Cani, domenica 20 settembre alle 18.30 è stato il turno di Tony Rocchetta con L’ultimo custode. La storia della Chiattulidda, pubblicato da VGS Libri. Il programma ufficiale del Fastuca Fest collocava l’incontro poco prima di Talenti in verde, lo show cooking conclusivo dedicato a lievitati, alta cucina e pasticceria d’autore.

Il libro di Rocchetta nasce da una storia che precede di molti anni la sua pubblicazione e che riguarda uno dei temi oggi più discussi nell’agricoltura contemporanea: la conservazione delle varietà locali e del patrimonio genetico legato ai territori. La Chiattulidda è una varietà di grano duro della tradizione siciliana; la sua presenza è documentata già alla fine dell’Ottocento e il suo recupero è legato in modo particolare al lavoro compiuto da Rocchetta nel territorio di Licata. Il FAI lo indica come agricoltore custode della varietà e ricostruisce la vicenda dei due chilogrammi di semente ricevuti da un anziano contadino licatese, dai quali ebbe inizio un paziente lavoro di riproduzione e conservazione.

Non si tratta, dunque, di una storia costruita a posteriori intorno a un prodotto. Nel novembre del 2022 la Chiattulidda è stata ufficialmente iscritta nel Registro nazionale delle varietà da conservazione come frumento duro, con il codice SIAN 23217; il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indica Antonino Rocchetta quale responsabile della conservazione in purezza e individua nella provincia di Agrigento la zona di produzione delle sementi.

È da questa esperienza concreta che prende forma L’ultimo custode. Presentato nel giugno scorso anche a Una Marina di Libri a Palermo, il volume racconta la vicenda di un giovane agricoltore che sceglie di investire il proprio lavoro nel recupero della Chiattulidda, seguendo un percorso nel quale l’esperienza personale si intreccia inevitabilmente con la storia dell’agricoltura licatese e con i saperi tramandati dalle generazioni precedenti.

A Raffadali la presentazione, molto partecipata, ha permesso di affrontare questi temi evitando di confinare il libro nella sola dimensione autobiografica. Mirella Gulisano ha condotto l’incontro, Nicola Casà ha presentato la sinossi del volume, mentre Maria Gazzitano ha dialogato con Tony Rocchetta attraverso un’intervista che ha ripercorso le tappe della sua esperienza; le letture affidate ad Alessandra D’Amato hanno accompagnato il confronto con alcuni passaggi dell’opera.

Ne è emerso soprattutto il carattere concreto della parola “custode”, che nel caso di Rocchetta non costituisce una definizione letteraria ma corrisponde a un’attività precisa, fatta di conservazione della semente, coltivazione, selezione, confronto con gli organismi di ricerca e costruzione progressiva di una filiera. La Chiattulidda, recuperata inizialmente in quantità minime, è tornata negli anni a occupare superfici agricole più consistenti ed è stata coltivata anche nel Giardino della Kolymbethra, nella Valle dei Templi di Agrigento, dove il FAI l’ha inserita tra le varietà destinate alla tutela della biodiversità agricola e della memoria storica delle campagne siciliane.

Il percorso è proseguito anche sul versante produttivo. Nella campagna agraria 2025-2026 la coltivazione della Chiattulidda ha raggiunto quantitativi che consentono ormai di ragionare concretamente sulla trasformazione e sulla costruzione di filiere destinate alla panificazione e alla pastificazione artigianale. Tra le collaborazioni sviluppate negli ultimi anni figura anche quella con il mondo della panificazione rappresentato da Carlo Pedalino, a conferma di un passaggio decisivo per qualsiasi varietà recuperata: la conservazione acquista pieno significato quando il prodotto riesce nuovamente a entrare nell’economia e nelle abitudini alimentari del territorio.

Proprio questo aspetto rendeva particolarmente appropriata la presenza di Rocchetta al Fastuca Fest. Raffadali ha costruito la propria manifestazione intorno a una produzione che ha ottenuto il riconoscimento DOP e che negli anni è diventata oggetto di un lavoro sempre più attento sulla qualità, sulla tracciabilità e sull’organizzazione della filiera. Durante l’edizione 2026 gli incontri promossi dal CREA e dal Consorzio di Tutela hanno affrontato espressamente i temi della sostenibilità, delle competenze necessarie per una filiera moderna e della sicurezza alimentare.

La storia della Chiattulidda ha introdotto nello stesso dibattito il problema delle varietà che, prima ancora di essere valorizzate commercialmente, devono essere salvate dalla perdita e ricondotte alla conoscenza collettiva. Da questo punto di vista L’ultimo custode documenta un’esperienza agricola che riguarda anche la trasmissione dei saperi: i ricordi degli anziani contadini, la ricerca della semente, la verifica della varietà, la coltivazione e infine il riconoscimento ufficiale costituiscono le diverse fasi di un lavoro durato anni.

La serata è proseguita alle 20 in piazza Europa con “Talenti in verde – Lievitati, Alta Cucina e Pasticceria d’autore”, appuntamento conclusivo dell’area show cooking. Il passaggio dalla presentazione del libro alla lavorazione delle materie prime ha consentito, nella stessa giornata, di osservare due momenti differenti di un medesimo sistema produttivo: quello agricolo, che riguarda la conservazione e la coltivazione, e quello artigianale e gastronomico, nel quale farine, cereali e altre produzioni del territorio vengono trasformati.

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