«Le forti piogge di questi giorni hanno mostrato ancora una volta le difficoltà della viabilità cittadina durante gli eventi meteorologici intensi. Pulire le caditoie è indispensabile, e per farlo con regolarità servono risorse adeguate. Ma sarebbe un errore pensare che la sola pulizia possa risolvere tutti gli allagamenti», dichiara il consigliere comunale di FdI Simone Gramaglia. «In alcune vie – continua – mancano sistemi adeguati di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. L’acqua non intercettata si riversa sulle strade a valle, aumentando il carico su reti già in difficoltà. Nelle zone vicine al mare, inoltre, le condizioni di scarico e le quote della rete richiedono verifiche e interventi mirati. Sono problemi strutturali che vanno affrontati insieme alla manutenzione ordinaria».

Per il Villaggio Mosè, Gramaglia richiama un’opera già programmata dalla precedente amministrazione Miccichè: la via di fuga che, attraverso il collegamento e l’adeguamento di via Boris Giuliano, via Sirio e via Michele Lizzi, consentirebbe di raggiungere viale Leonardo Sciascia senza percorrere il tratto critico di via Cannatello.

«Voglio riconoscere all’ex assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile, Gerlando Principato, l’intuizione di aver promosso la progettazione di quest’opera – aggiunge il consigliere comunale -. Non si è limitato a segnalare una criticità: ha lavorato perché il Villaggio Mosè potesse avere, in prospettiva, un percorso alternativo nei momenti di emergenza. Già nel 2022 l’amministrazione Miccichè aveva chiesto l’intervento alla Protezione civile regionale; successivamente è stato concluso l’iter di affidamento della progettazione e sono stati aggiudicati i servizi specialistici necessari per procedere verso il progetto esecutivo».

«La via di fuga non sostituisce gli interventi necessari per raccogliere e smaltire le acque piovane. Può però offrire ai residenti e agli automobilisti un’alternativa quando via Cannatello diventa impraticabile. È per questo che invito l’attuale amministrazione a dare continuità al lavoro avviato: completare la progettazione, individuare le risorse e arrivare alla realizzazione dell’opera. Di fronte a piogge così intense – conclude Gramaglia -, la città ha bisogno di manutenzione costante e di scelte strutturali. Al Villaggio Mosè una di queste scelte è già stata avviata. Facciamo in modo che non resti sulla carta».

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