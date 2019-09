“Fastuca Fest” 2019, anche l’ASP di Agrigento presente a Raffadali in occasione della festa del pistacchio appena giunta la termine

Anche l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento è scesa in piazza in occasione dell’edizione 2019 del “Fastuca Fest”, l’oramai tradizionale festa del pistacchio recentemente conclusasi a Raffadali con grande partecipazione di pubblico. L’ambulatorio mobile dell’Unità operativa di educazione e promozione della salute aziendale e dell’UES del Distretto di Agrigento ha fatto tappa presso l’affollata piazza Progresso stazionando a pochi passi dalla chiesa madre. Cogliendo l’opportunità della concentrazione di numerose persone, gli operatori hanno effettuato la determinazione dell’indice di massa corporea, la misurazione della glicemia, il test del monossido di carbonio ai fumatori e non, l’alcol test e la misurazione valori pressori. Sono inoltre stati distribuiti materiali informativi e brochure per richiamare l’attenzione sui temi delle varie dipendenze, della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e di quelle croniche non trasmissibili. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla promozione delle attività relative agli screening oncologici lanciate dall’ASP di Agrigento. Nel corso della “tre giorni” del festival è stato proiettato, sia sul maxi schermo presente in piazza sia presso la location dell’ambulatorio mobile, lo spot di sensibilizzazione recentemente realizzato dall’Azienda per innalzare la percentuale di adesione alle diverse campagne di monitoraggio. Presso la postazione mobile sono state effettuate anche prenotazioni per lo screening del tumore della mammella e per quello della cervice uterina e sono stati consegnati diversi kit per la prevenzione del cancro al colon-retto. Soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa è stata espressa dal direttore generale ASP, Giorgio Giulio Santonocito, accolto dal Sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, in occasione della giornata inaugurale del “Fastuca Fest”.