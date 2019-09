Staffetta in consiglio comunale: Civiltà lascia il posto a Gramaglia

Staffetta in Forza Italia, Giovanni Civiltà si dimette da consigliere comunale e fa scorrere la lista a vantaggio del primo dei non eletti Simone Gramaglia.

Il Neo consigliere comunale azzurro giurerà nella prima seduta d’aula disponibile che potrebbe essere già questo pomeriggio in occasione di un consiglio comunale convocato sul “question time”.

Continuano le grandi e piccole manovre così, in attesa delle amministrative nella città dei templi. Ad Agrigento si voterà per rinnovare sindaco e consiglio comunale nella primavera del 2020.

Giovanni Civiltà, lascia quindi un posto in Aula Sollano ma non il partito, rifiutando persino di prendere parte all’esecutivo della giunta comunale che ha ancora da colmare un posto disponibile.

“Non sono interessato ad un incarico da assessore – dice Civiltà – non è mia intenzione prendere parte ad un esecutivo a pochi mesi dalla fine del mandato. La mia decisione è in sintonia con il partito, mi è stato chiesto di lasciare spazio al consigliere Gramaglia e non ho esitato a sposare le ragioni del gruppo”.

Il consigliere e capogruppo Giovanni Civiltà, con una nota protocollata presso gli uffici della Presidenza del Consiglio comunale di Agrigento, ha comunicato infatti le dimissioni dal ruolo di capogruppo e consigliere del partito azzurro.

“Al gruppo consiliare di Forza Italia – scrive Giovanni Civiltà – che mi ha sostenuto sin dall’insediamento della consiliatura, nel tracciare una linea d’aula sempre improntata alla difesa degli interessi dei cittadini, rivolgo la mia più profonda e sincera riconoscenza per la fiducia riposta in me. Il ruolo di capogruppo e consigliere ha sempre rivestito un’importanza strategica all’interno delle Assemblee elettive deputate a rappresentare chi non ha la forza per affermare i principi di libertà e giustizia”. Capogruppo del partito di Berlusconi sarà William Giacalone.

“Tra gli accordi presi – dice Giacalone – non abbiamo negoziato nessun posto in giunta, attualmente , che io sappia, la linea del partito è ben lontana da sposare tali prospettive. Avevamo stabilito una rotazione che abbiamo rispettato nei tempi e nelle modalità concordate ma senza stravolgere la nostra linea politica”.

La responsabile Giovani di Forza Italia, Lilly Di Nolfo, in rappresentanza del Giovanile agrigentino, ha rivolto un ringraziamento all’impegno profuso dal consigliere capogruppo di Forza Italia al Comune di Agrigento, Giovanni Civiltà. Di Nolfo aggiunge: “L’amico Giovanni ha brillato nel corso degli anni per l’attenzione dimostrata verso tutte le istanze più incombenti in città, e per il contatto costante e proficuo mantenuto con il Giovanile di Forza Italia. Grazie – continua Di Nolfo – ai coordinatori regionale, vice regionale e provinciale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, Riccardo Gallo e Vincenzo Giambrone, per la guida responsabile e assennata del partito, e un augurio di ottimo lavoro all’amico Simone Gramaglia, che subentra a Civiltà, ed a William Giacalone, quale capogruppo, confidando con sicurezza nell’esito positivo delle loro attività politiche e amministrative”.