Fase2, a San Giovanni Gemini tutti aperti

In provincia, imprenditori divisi sull’opportunità di riaprire le proprie attività. A Palma di Montechiaro il mondo della gastronomia è “compatto” sulla non riapertura. “Le restrizioni per i potenziali clienti sono tali a quelle della fase uno, e perciò -dicono- non possiamo permetterci il rischio di subire ulteriori perdite”. Sul versante montano invece, nei comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, gran parte dei bar, pasticcerie ristoranti e gastronomie hanno deciso di provarci. Dunque disponibile servizio a domicilio e d’asporto, dalla colazione passando per l’aperitivo fino alla cena.