Fase 3: Sicilia, misure meno stringenti per chi pratica sport

Misure meno stringenti, quindi piu’ liberta’ per chi pratica gli sport o frequenta circoli o associazioni sportive. E’ quanto previsto dalla circolare dell’assessorato regionale della Salute che disciplina l’ordinanza dello scorso 2 giugno del presidente della Regione Nello Musumeci in cui, di fatto, si prosegue il graduale percorso di ritorno alla normalita’ dopo i mesi di lockdown a causa del coronavirus. Il documento, che richiama i gestori e i responsabili al mantenimento di un Protocollo sanitario all’interno delle strutture e ricorda l’avvio della stagione balneare per domani 6 giugno, chiarisce anche che i punti mare presenti nei circoli Siciliani , saranno fruibili dagli iscritti, dai loro familiari e conviventi.