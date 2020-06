Fase 3, i ristoratori di San Leone, Russello: superata la paura c’è solo ottimismo – VIDEO

I ristoranti di San Leone ripartono in sicurezza e con tanto ottimismo. Tutte aperte le strutture del lido dopo attente opere di sanificazione e tanti accorgimenti in pieno rispetto dei decreti. Tra questi anche la trattoria di pesce “Porto Bello” di Giuseppe Russello. Una ripartenza dettata dalle nuove regole anti contagio ma anche dalla voglia di ricominciare e dall’entusiasmo. Continua il nostro tour per scoprire il nuovo mondo della ristorazione “made in Agrigento”. Adesso è la volta di Porto Bello. Intervista in video.