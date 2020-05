Fase 2, il sindaco di Agrigento firma ordinanza anti-movida: niente alcool dopo le 21,30

Nuova ordinanza anti movida: orari inediti e divieto di vendita di alcolici dopo le 21,30 e chiusura entro la mezzanotte.

Ordinanza anti-movida: il sindaco Firetto passa dalle parole ai fatti:

Aperitivi in compagnia e assembramenti nelle piazze, i bar e i luoghi di incontro: la Fase 2 sta diventando sempre più difficile da gestire e, per contrastare il rischio di un ulteriore aumento dei contagi da Covid-19, il Comune di Agrigento ha pensato di risolvere il problema firmando un’ordinanza “anti-movida” nonostante le polemiche. Salvo nei casi in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati.

ordinanza 46 del 29.05.2020