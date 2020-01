Farm Cultural Park ospitano “SI – South Italy Architecture Festival”

SI –South Italy Architecture Festival

Farm Cultural Park – Favara 21 marzo – 4 aprile 2020

Dal 21 marzo al 4 aprile Farm Cultural Park e Favara ospiteranno SI – South Italy Architecture Festival, una manifestazione che celebra l’importanza dell’Architettura che si mette al servizio delle Comunità.

Il progetto, vincitore del bando “Festival dell’Architettura”, promosso dalla Direzione Generale Creatività contemporanea e Rigenerazione urbana del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, si propone di riattivare il ruolo dell’Architettura come catalizzatore sociale attraverso la partecipazione di architetti, urbanisti, paesaggisti, artisti, antropologi, botanici, artisti e curatori provenienti da tutto il mondo.

Il programma dettagliato degli eventi, degli obiettivi del Festival, finalizzati anche ad una accelerazione dell’economia della città di Favara mediante buone pratiche di progettazione e di fruizione di spazi pubblici e privati, è stato presentato questa mattina da Florinda Saieva e Andrea Bartoli unitamente ai parters pubblici e privati che condividono il progetto: don Giuseppe Pontillo per la Curia Arcivescovile di Agrigento; Alfonso Cimino presidente dell’Ordine degli Architetti di Agrigento; Giuseppe Bennica vice sindaco del Comune di Favara; Maurizio Carta ordinario alla facoltà di Architettura presso l’Università di Palermo; Nicola Costanza di Palazzo Cafisi e tra i promotori di SpAB – Società per azioni buone; rappresentanti degli Istituti Scolastici di Favara, dei Comitati di quartiere, Associazioni di promozione locale, commercianti ed imprenditori. .

Dal 21 marzo al 4 aprile 2020 Farm Cultural Park e la città di Favara tutta si aprono al mondo dell’architettura con tantissime attività: mostre ed esibizioni; installazioni e riattivazione di spazi pubblici; workshop, gardening, lectures e conversazioni; conversazioni con la cittadinanza, presentazioni di libri, film, danza; pranzi e cene sociali e delle bellissime feste.

Un Festival per tutti le età con tantissime attività:

“The Art of Creative City Making” una mostra retrospettiva sul lavoro di ricerca quarantennale di Charles Landry curata da Marco Rainò. “Pensare, pianificare ed agire con immaginazione per risolvere i problemi e creare opportunità”.

“City Rebels, storie di ribellione urbana” a cura di Andrea Bartoli che indaga il mondo dei cosi detti “irregolari”, della loro capacità di realizzare opere impossibili e/o inimmaginabili, del loro essere carismatici e affascinanti, del loro essere vincenti anche quando vengono sconfitti.

Dalla collaborazione tra il Politecnico di Milano e la Facultè d’Architecture La Cambre Horta di Bruxelles, a cura di Marco Imperadori, verrà realizzato il “Greta Thunberg Pavillon: fare, creare progettare” un Padiglione dedicato alle attività educative di Sou, la Scuola di Architettura per bambini, per sensibilizzare sulle tematiche ambientali, prendendo spunto e rendendo omaggio alla giovane attivista svedese. Il progetto è reso possibile anche grazie alla generosa collaborazione di Officine Tamborrino e Scaffsystem, Velux, Komatsu, Daku, Krion e Covestro.