Erano accusati di avere fornito false informazioni al fine di ottenere il beneficio economico del reddito di cittadinanza. Il giudice del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha disposto l’assoluzione nei confronti di tre agrigentini, padre, compagna e figlio, rispettivamente di 58, 37 e 33 anni.

La Procura di Agrigento aveva chiesto nei confronti degli imputati la condanna ad un anno e quattro mesi di reclusione. Il giudice ha accolto la richiesta della difesa. Tra gli avvocati difensori l’avvocato Teres’Alba Raguccia. La vicenda risale al periodo compreso tra il 2019 ed il 2022.

L’intero nucleo familiare era finito a processo in seguito ad alcuni controlli con l’accusa di aver presentato l’Isee diverso da quello reale al fine di beneficiare del sussidio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp