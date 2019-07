Falciata da una Y10 mentre getta la spazzatura: muore giovane mamma

Nuovo incidente mortale in provincia di Ragusa che in pochi giorni si aggiunge alla tragedia dei cuginetti di Vittoria. E’ morta sul colpo Martina Aprile, 25 anni travolta e uccisa da un’automobile a Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli.

La ragazza assieme a un collega a fine turno di lavoro in un ristorante, stava gettando la spazzatura in viale della Pace, un rettilineo, una strada principale. E’ piombata loro addosso una autovettura Y10 travolgendoli. Ferito non gravemente il collega che era con lei.

Sul posto carabinieri del nucleo radiomobile di Modica e della tenenza di Scicli. Il medico del 118 ha constatato il decesso. La giovane lascia un figlio in tenera età.

Sul suo profilo facebook aveva scritto: “Mamma a tempo pieno”. Quanto basta per rendere ancora più drammatica la sua scomparsa.