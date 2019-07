Agrigento, spruzzato spray urticante, malore per 4 persone

Momenti di paura, ieri mattina, intorno a mezzogiorno, nell’atrio della stazione ferroviaria di Agrigento. Quattro persone hanno accusato malessere dopo che sarebbe stata spruzzata da ignoti una sostanza urticante.

I quattro, che sembra fossero in attesa dell’uscita del simulacro di San Calogero, hanno manifestato sintomi di nausea, bruciori di gola e principio di svenimento. Si è temuto inizialmente il peggio tanto che gli agenti della sezione Volanti della Questura hanno provveduto a sgomberare la zona.

I quattro “intossicati” sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Agrigento per precauzione, ma l’allarme è presto rientrato. Ora sono in corso indagini per tentare di risalire all’autore, o agli autori, di quanto accaduto.