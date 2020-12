Fai: vertice in municipio per un museo di città

AGRIGENTO. Il Capo delegazione Fai Agrigento, Giuseppe Taibi, ha espresso soddisfazione per l’ incontro con il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè, tenutosi venerdì scorso a Palazzo di Città. Al centro del colloquio il progetto del Fondo Ambiente Italiano per la realizzazione ad Agrigento di un Museo di Città. Il Capo delegazione ha teso la mano al Primo cittadino per sviluppare una cooperazione tra soggetti pubblici e privati, considerata quale concreto elemento di forza per una valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio. Nel corso del colloquio Taibi ha ricordato i traguardi che Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e le altre Istituzioni hanno raggiunto grazie anche alla collaborazione del FAI. In questi anni il FAI ha dimostrato capacità nell’assumere un ruolo di catalizzatore di buone pratiche realizzando una collaborazione tra Associazioni e Istituzioni con un ampio respiro progettuale; un esempio, la realizzazione del Giardino della Kolymbethra, che rappresenta il primo intervento di recupero del paesaggio storico agrario della Valle dei Templi e la prima virtuosa collaborazione tra una Fondazione privata, qual è il FAI, e la Regione Sicilia. Nel 1999, infatti, i 5 ettari del giardino, in stato di abbandono, sono stati affidati per 25 anni in concessione dalla Regione Sicilia al FAI, che ne ha finanziato, impostato e gestito, insieme con le Istituzioni, il progetto di recupero della flora (agrumeti, oliveti e mandorleti) e degli antichi percorsi d’ acqua e nel 2001 li ha aperti al pubblico. Più recentemente il Capo delegazione ha ricordato il Premio nazionale del Paesaggio Italiano, vinto dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Progetto attuato insieme a svariate Istituzioni e partner, tra cui l’Università di Palermo e il FAI. La Valle dei Templi ha vinto la selezione italiana indetta dal Mibact nell’ambito del Premio Nazionale del Paesaggio affermandosi nella selezione tra 96 progetti italiani concorrenti con il progetto “Agri gentium”. Il progetto è poi diventato il candidato italiano al Premio Europeo del Paesaggio del Consiglio d’Europa dove ha ottenuto una menzione speciale per “Lo sviluppo sostenibile e la reintegrazione sociale”. Il progetto “Agri Gentium: Iandscape regeneration” è riuscito a trasformare uno dei luoghi simbolo dell’abusivismo e dell’incuria in un esempio di buone pratiche di recupero, studio e valorizzazione del territorio. Taibi, infine, ha invitato il Comune a presentare la domanda per ricandidare Agrigento capitale Italiana della Cultura nel 2024. Un traguardo che potrebbe designare, in futuro, Agrigento a capitale europea della cultura per mettere in mostra la vita e lo sviluppo culturale della Città. Diverse città europee hanno sfruttato questo periodo per ravvivare il proprio panorama culturale e, facendo ciò, rilanciare la loro visibilità internazionale. Alla fine dell’incontro il Capo delegazione ha consegnato all’addetto stampa del Sindaco, Stelio Zaccaria, un dossier con i progetti del FAI per la Città dei Templi. Vivo compiacimento del Sindaco Franco Miccichè per la visita della Delegazione. I convenuti si sono dati appuntamento ad un prossimo incontro per discutere più concretamente delle proposte sul tavolo e della loro piena fattibilità.