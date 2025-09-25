C’è l’agrigentino Fabrizio La Gaipa fra i “Magnifici Sette del Turismo Siciliano”, che sabato verranno insigniti a Palermo in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Turismo.

Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede dell’assessorato regionale al Turismo, è stato il patron dell’iniziativa, Toti Piscopo.

Il prestigioso riconoscimento, oltre che a La Gaipa, verrà consegnato ad altri personaggi di rilievo: al Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, a Marcello Mangia, presidente e CEO di Mangia’s, a Filippo Grasso, professore di Analisi di Mercato nel corso di laurea in Scienze del Turismo dell’Università di Messina, a Mario Cicero, sindaco di Castelbuono e presidente del Gal Madonie, a Padre Giuseppe Bucaro, fino a febbraio 2025 alla guida dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Palermo, e a Giovanna Gebbia, guida ambientale, pioniera del turismo relazionale nelle Petralie e autrice del libro Sulle tracce del passato.

Fabrizio La Gaipa, albergatore di seconda generazione e destination manager, dal 2020 è l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi. Sotto la sua guida, il distretto ha attuato la trasformazione in DMO dando il via a numerosi progetti per la promozione del territorio, che hanno consentito all’area della “Costa del Mito” e dei Sicanidi registrare una crescita delle presenze del +40,5% rispetto al periodo prepandemico.

Grazie al suo impegno, nel 2024 la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi è stata accreditata dal Ministero del Turismo per accedere alla certificazione UNWTO QUEST, che seleziona le organizzazioni di gestione delle destinazioni che manifestano eccellenza nella leadership, nell’esecuzione e nella governance, riconoscendo la qualità e l’eccellenza delle DMO.

Oggi, grazie al suo lavoro, la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi è particolarmente attiva a livello internazionale per promuovere la Sicilia, con progetti che coinvolgono Stati Uniti, Corea del Sud ed Emirati Arabi Uniti.

Luca Bergamin, scrittore di viaggi e giornalista de Il Sole 24 Ore, nel suo ultimo libro La più bella città dei mortali, scrive di lui:

“[…]capace di aumentare anche negli anni della pandemia di più di un terzo le presenze in città e provincia, promuovendo un’etica di rispetto ambientale e diversificazione delle attrattive turistiche, arrecando così un grosso indotto a tutto il territorio senza lederne gli equilibri […]”.

Le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Turismo, promosse da Logos Comunicazione e Travelexpo con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e del Comune di Palermo, si svolgeranno dal 26 al 28 settembre. Sono previsti incontri e confronti dedicati al tema “Turismo e trasformazione sostenibile: dalla Sicilia verso la Civiltà del Viaggio”, che contribuiranno attivamente alla riflessione internazionale sul turismo sostenibile, mettendo al centro il valore etico, culturale e ambientale del viaggio, per favorire l’allungamento delle stagionalità e contrastare fenomeni di overtourism.

Quest’anno, le celebrazioni per la Giornata voluta dall’UNWTO si svolgeranno a Palermo in tre sedi. Travelexpo – Borsa Globale dei Turismi dedicherà l’intero weekend del 26, 27 e 28 settembre a giovani studenti, buyer esteri e operatori turistici, integrando il tema mondiale “Turismo e trasformazione sostenibile” con il payoff “Dalla Sicilia verso la civiltà del viaggio”.

L’evento includerà workshop, incontri con gli studenti e un focus su etica e ecoturismo attraverso la piattaforma digitale Etic-Ecoturismo in Comune. La convention per i buyer ospiti si concluderà domenica 28 settembre a Ciminna.

La “Giornata del Turismo Travel Expo” rappresenta la fusione concettuale tra la Giornata Mondiale del Turismo (27 settembre) e Travelexpo, in programma dal 10 al 12 aprile 2026. Tutti i partecipanti potranno sottoscrivere il Manifesto della Civiltà del Viaggio, impegnandosi a una nuova visione del viaggiare consapevole, promuovendo giustizia, bellezza e trasformazione sostenibile nel turismo.

