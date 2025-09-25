Agrigento, manifestazione davanti alla Prefettura per la sicurezza stradale

AGRIGENTO – L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS APS) di Agrigento annuncia una manifestazione pubblica dal titolo “La voce del silenzio”, che si terrà mercoledì 1 ottobre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in Piazza Vittorio Emanuele, davanti alla Prefettura di Agrigento.

L’iniziativa, di carattere strettamente apolitico, si propone di esprimere vicinanza e sostegno alle famiglie recentemente colpite da tragedie stradali nel territorio provinciale. In particolare, la manifestazione ricorderà Giuseppe Vinti, ventenne di Raffadali, Francesco Rizzo Zangali, 72 anni, Isabella Messina, 64 anni di Porto Empedocle, e Marco Chiaramonte, 50 anni di Agrigento. Impossibile non ricordare Chiara La Mendola.

Durante l’incontro, i rappresentanti di AIFVS APS Agrigento saranno ricevuti dal Prefetto, al quale verrà consegnata una nota ufficiale contenente richieste urgenti per incrementare le misure di sicurezza stradale nella provincia. Tra le istanze principali, si sottolinea la necessità di un rafforzamento dei controlli su strada e di un miglioramento delle condizioni infrastrutturali, al fine di prevenire ulteriori incidenti mortali e garantire maggiore tutela per tutti gli utenti della strada.

Carmelina Nobile, Responsabile Territorio di Agrigento e Consigliere Direttivo Nazionale AIFVS APS, invita tutti i cittadini a partecipare con rispetto e responsabilità, mantenendo viva la memoria delle vittime e sostenendo con forza le iniziative di prevenzione degli incidenti stradali.

L’appuntamento rappresenta un momento di sensibilizzazione civile, volto a ricordare quanto sia importante la sicurezza sulle strade e a riaffermare l’impegno delle istituzioni e della comunità per proteggere vite e famiglie.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp