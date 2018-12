“Fabbrica del Giocattolo”: al Città dei Templi la consegna dei giochi usati

Il centro commerciale Città dei Templi sempre piu’ sensibile e vicino alla gente. In questi giorni e fino al 23 dicembre la clientela del centro commerciale Città dei Templi avrà la possibilità di donare un giocattolo usato per i bambini meno fortunati. Tra le varie iniziative volte a donare un sorriso , il centro commerciale Città dei Templi ha organizzato una singolare raccolta: “LA FABBRICA DEL GIOCATTOLO”. Un progetto promosso dal centro commerciale che nasce per raccogliere giocattoli in disuso (ma in buone condizioni) per donarli ai bambini meno fortunati. Per tutti i clienti che portano un gioco usato, in regalo un gioco. Le fasi della raccolta termineranno giorno 23 dicembre. Lo scorso giovedi presso l’area bimbi e gli uffici della direzione del C.C. Città dei Templi si è svolta la consegna ufficiale dei giocattoli sino ad ora raccolti. Presenti una delegazione della soc.coop. sociale “Familia” con il Presidente, la dott.ssa Carmelinda Scalia e a consegnare i giocattoli il direttore del Città dei Templi Elisa La Rocca. Tutti i giocattoli raccolti saranno portati in regalo alla Società Cooperativa Sociale “Familia.” LA FABBRICA DEL GIOCATTOLO è un’iniziativa che permette ai clienti del centro commerciale Città dei Templi di compiere un gesto di solidarietà e regalare un sorriso ai bimbi che si trovano in situazioni di difficoltà in un periodo che dovrebbe essere gioioso per tutti. La direzione del centro ringrazia tutti i clienti che hanno dimostrato e che dimostreranno la loro generosità collaborando a questa grande iniziativa benefica.