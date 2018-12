Avrebbe fatto shopping e mandato messaggi offensivi con il cellulare rubato ad una coppia di Canicattì che in quel momento si trovava in vacanza a Torino. Rintracciarlo però non è stato molto difficile poichè il 50enne, adesso denunciato per ricettazione, si faceva spedire la merce che acquistava direttamente a casa, a Biella.