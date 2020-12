Ex province, verso la stabilizzazione dei precari. Csa-Cisal: “Una vittoria per i lavoratori”

“La stabilizzazione dei precari dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane, resa possibile anche grazie alla variazione di bilancio decisa dal Governo Musumeci, rappresenta una pagina storica per gli enti locali della nostra Regione. Una vittoria per centinaia di lavoratori a cui ha contribuito in modo determinante Santino Paladino, rappresentante del Csa-Cisal e segretario della Cisal Messina, recentemente scomparso a causa del Covid-19: a lui vogliamo dedicare questo successo che è stato frutto del suo instancabile impegno”. Lo dice Giuseppe Badagliacca del Csa-Cisal.